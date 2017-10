Ook Overijse heeft nu Kringwinkel

Vanmorgen heeft Kringwinkel ViTeS in Overijse voor het eerst de deuren geopend. Overijse was nog een blinde vlek in het werkingsgebied van de kringwinkels. Voorlopig kunnen er zes mensen aan de slag.

Overijse heeft sinds vandaag een kringwinkel. In het pand aan de Brusselsesteenweg kunnen geïnteresseerden snuisteren tussen talloze tweedehandsgoederen. Kringwinkel ViTeS stelt voorlopig zes mensen tewerk. Communicatieverantwoordelijke Ingrid De Roo hoopt dat dit op termijn kan verdrievoudigen.

De Kringwinkel heeft vestigingen in heel Vlaanderen en in onze regio zijn er ook winkels in Vilvoorde, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. De winkels hebben tot doel de afvalberg te verkleinen door hergebruik en mensen aan het werk zetten die op de gewone arbeidsmarkt moeilijker een baan vinden. Ook willen de winkels inzetten op armoedebestrijding. Zo wil ViTeS een partner zijn voor OCMW’s, scholen en socio- culturele organisaties, meestal via materiële ondersteuning.