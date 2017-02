Ook passagiersvluchten op Zaventem bedreigd, waarschuwt Feist

Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport, heeft een brief gestuurd naar 18 federale, Brusselse en Vlaamse regeringsleden die betrokken zijn in het debat rond de geluidshinder rond Zaventem. Als het Brussels gewest die wil verstrengen vormen die niet alleen bedreiging voor de cargovluchten maar ook voor het passagiersverkeer.

De waarschuwing is niet nieuw. Feist pleitte vorige maand al voor een stabiele vliegwet waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van de omwonenden en de economische belangen. Anders is 25 procent van het cargovervoer bedreigd omdat de 747-cargovliegtuigen de nieuwe normen overtreden. Maar ook de passagiersvliegtuigen zoals de A320 en de Boeing 787 Dreamliner riskeren boetes als ze voor 7u over Brussel vliegen. Onder meer Brussels Airlines, Ryanair, TUI fly en Thomas Cook Airlines gebruiken deze toestellen. Als een oplossing uitblijft, dreigen er volgens de luchthavenuitbater duizenden banen verloren te gaan.

Alleen voor Brussels Airlines dreigen er boetes tussen 1.300 euro tot 62.000 euro voor een derde van zijn dagvluchten naar Afrika, Canada en de Verenigde Staten.

Feist heeft nu zijn ongerustheid nog eens geuit in een brief die hij stuurde naar 18 federale, Brusselse en Vlaamse regeringsleden die bij het debat betrokken zijn. (foto Brussels Airlines)