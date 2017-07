Ook provincie wil geen extra windmolens in Lot bij Beersel

Langs het kanaal in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw staan momenteel 8 windturbines. Vier ervan liggen in Beersel. Bedoeling was om nog twee exemplaren te plaatsen op het terrein van Amacro in deelgemeente Lot. Het schepencollege van Beersel zag de plannen niet zitten en formuleerde een negatief advies omwille van de slagschaduw en de geluidshinder. De provincie volgt de redenering en zegt ook dat nog meer windmolens bij een drukke spoorlijn te risicovol zijn. Electrabel krijgt dus geen milieuvergunning.