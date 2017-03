Ook Pyjamadag in Sint-Godelieve-Instituut in Lennik

Vandaag is het de Internationale Pyjamadag, een initiatief van Bednet. In meer dan 1.000 scholen kwamen de leerlingen vandaag in pyjama naar de les uit solidariteit met langdurig zieke leerlingen die niet naar school kunnen gaan. Ook Luca Fasano van het Sint-Godelieve-Instituut in Sint-Martens-Lennik volgt normaal gezien de lessen thuis via het internet. Maar voor de gelegenheid verraste hij zijn klasgenoten met een bezoekje.