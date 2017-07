Ook Rode naar Raad van State tegen vernietiging Homans taalregister

De taalregisters zijn bedoeld om de namen van de Franstalige inwoners te noteren die aangeven dat zij de overheidsdocumenten de komende vier jaar in hun taal willen ontvangen. Volgens de omzendbrieven Peeters en Martens uit de jaren '90 moeten de Franstaligen dat echter elke keer opnieuw doen. Maar de Franstalige meerderheden in de faciliteitengemeenten beroepen zich op een arrest uit 2014 waarin de Raad van State stelde dat het voldoende was om dit maar één keer om de vier jaar aan te vragen. De afgelopen maanden werden in verschillende faciliteitengemeenten campagnes opgezet om Franstaligen aan te moedigen om een dergelijke aanvraag in te dienen. In Sint-Genesius-Rode hebben tot dusver al 7.500 Franstalige inwoners zich aangemeld.

Tijdens de zitting wees Vlaams schepen An Sobrie (Respect) erop dat de uitspraken van de Raad van State waarop de Franstaligen zich baseren niet voorkomen in het beschikkend gedeelte van het arrest. En dus hebben die ook geen rechtskracht, stelt Sobrie. "De Raad bevestigt trouwens in verschillende arresten dat de omzendbrieven Peeters en Martens onverminderd van kracht blijven", aldus de Vlaamse schepen. Sobrie had voorts scherpe kritiek op de kosten die de campagne, de aankoop van een nieuw softwareprogramma voor de registratie, de personeelsinzet en de bijeenroeping van een speciale gemeenteraad met zich meebrengen en betreurde dat deze demarche de goede samenwerking in het bestuur in het gedrang brengt. Na afloop kondigde ze aan dat Respect tegen de beslissing klacht zal neerleggen bij de gouverneur en Homans.

Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) repliceerde dat de kost van deze eenmalige operatie veel lager uitvalt dan hetgeen de toepassing van de omzendbrief-Peeters financieel vergt van de gemeente. "Het feit dat ambtenaren in de praktijk op vraag van Franstaligen brieven telkens opnieuw moeten verzenden in het Frans, kost enorm veel tijd en energie en is in deze tijden dat er moet bespaard worden totaal inefficiënt", aldus Rolin. Wat de samenwerking met de Nederlandstaligen in het bestuur betreft stelde hij dat deze wat hem betreft tot de laatste minuut van deze legislatuur goed zal blijven. "In tegenstelling tot jullie vertegenwoordigen wij alle inwoners van Rode met inbegrip van de 70 procent Franstaligen en hiervoor is een andere manier van denken nodig", besloot Rolin.