Ook tweede Halse carnavalsnacht met weinig incidenten

Gisteravond stond eerst de lichtstoet op het programma en die trok net als de traditionele stoet in de namiddag een grote massa volk. Gisteravond dook Halle dan z’n tweede dolle carnavalsnacht in. Het was een plezante nacht in een uitgelaten en gemoedelijke sfeer”, zegt Eva Pieters van de Halse communicatiedienst. “Dat liet zich ook merken bij de hulpdiensten: er werden slechts 14 verzorgingen in de medische hulppost van het Rode Kruis geteld. Nog eens 14 feestvierders werden afgevoerd naar het ziekenhuis, 2 carnavalisten boden zich er spontaan aan. De voornaamste redenen waren verstuikingen en wondverzorging. Slechts een paar feestneuzen keken zo diep in het glas dat ze even moesten recupereren op de spoeddienst. De politie voerde 4 bestuurlijke aanhoudingen uit. In de loop van de nacht waren drie minderjarigen vermist, maar zij werden spoedig teruggevonden. De politie meldt geen zware incidenten.”

Vanavond staan nog de Krottenmaandagstoet en de traditionele Krottenworp op het programma. Nadien volgt nog het vuurwerk, de verbranding en de laatste dolle nacht.