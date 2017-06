Ook vandaag hinder bij De Lijn Vlaams-Brabant

Ook vandaag is er hinder bij De Lijn Vlaams-Brabant door een actie in de stelplaats van Evere. De actie is vooral voelbaar in de omgeving van Leuven, Zaventem, Machelen, Tervuren en Overijse.

De aanleiding is de verhuizing van de stelplaats op 1 september. Ook de stelplaats in Ukkel zal op 1 september verhuizen. Maar de vakbonden zijn niet te spreken over de modaliteiten van de verhuisregeling. “We betreuren deze staking en de hinder voor onze reizigers. Het sociaal overleg is nog volop bezig en dinsdag is er een nieuwe bespreking gepland. Het is dan ook jammer dat deze actie nu valt en dat onze reizigers niet op onze dienstregeling kunnen rekenen," aldus Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant.

De dienstverlening is hoofdzakelijk verstoord op de lijn Leuven – Tervuren – Brussel en op de lijnen in de Druivenstreek. Schoolbus 531 zal niet uitrijden. Maar de leerlingen die gebruik maken van deze bus kunnen met één overstap in Sterrebeek alsnog op hun bestemming raken (Lijn 316, 318, 352, 420 en overstap op lijn 616 en 830). Verder is er ook beperkte hinder op de lijnen 316, 318,410, 343, 344 en 349

Reizigers kunnen op www.delijn.be terecht voor de lijsten met niet-gereden ritten.