Ook vandaag kans op hevig onweer

Het wordt vandaag droger met opklaringen en af en toe zon. Maar in de loop van de middag en avond verwachten we opnieuw regen – en onweersbuien. Lokaal kan er erg veel regen vallen in korte tijd, met alle gevolgen van dien. Ook een bliksem of een donderslag zijn niet uitgesloten. Dat meldt Noodweer Benelux.

Vliegverkeer Zaventem uur lang stilgelegd door noodweer

Als gevolg van enkele pittige onweersbuien werden donderdagavond alle vliegactiviteiten boven Zaventem even stilgelegd. De impact van de onderbreking was miniem. Verschillende vluchten liepen wel kleine vertragingen op. Elders in onze regio bleef de impact van het noodweer beperkt. In Oost-Brabant was er wel overlast in Tremelo, Herselt, Lanaken en Leuven.