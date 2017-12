Ook vanochtend opletten geblazen op de weg

Ook vanochtend is het opletten geblazen voor wie de weg opmoet. Op veel plaatsen kunnen rijm- en ijsplekken het verkeer bemoeilijken. In de loop van de ochtend worden bovendien smeltende sneeuw en regen verwacht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is de hele nacht druk in de weer geweest met het vrijmaken van wegen en het strooien van zout. Met gunstig gevolg, want de meeste wegen liggen er vrij van sneeuw bij. Maar dat betekent niet dat alle problemen van de baan zijn. Vanochtend kan het op veel plaatsen gaan (sneeuw)regenen. Als de regen en de sneeuw op een koude ondergrond terechtkomen, kan dat weer tot problemen leiden. Het KMI stuurt dan ook code geel uit. Wie zich niet hoeft te verplaatsen, blijft beter thuis en wie zijn verplaatsing kan uitstellen, zou dat beter doen.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er een even grote verkeerschaos zal ontstaan als maandagochtend, maar in Oost-Vlaanderen zijn ingevolge het winterweer wel al een paar ongelukken gebeurd.