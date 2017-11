Ook Vilvoorde en Meise dienen bezwaar in tegen Eurostadion

Ook de gemeenten Vilvoorde en Meise dienen een bezwaarschrift in tegen de mogelijke bouw van het Eurostadion op parking C. De 2 gemeenten vrezen zware mobiliteitsproblemen.

Eerder diende de gemeente Wemmel al voor de tweede keer bezwaar in tegen een vergunningsaanvraag voor de realisatie van het Eurostadion en bijhorend complex op Parking C. Het schepencollege had al laten weten sowieso in beroep te zullen gaan als de vergunning er toch zou komen.

Nu dienen ook Vilvoorde en Meise bezwaar in. De gemeenten vrezen voor de gevolgen op het vlak van de mobiliteit. In Grimbergen zelf zijn eerder al meer dan 600 bezwaarschriften binnengekomen tegen de verguningsaanvraag voor de bouw van het Eurostadion. Maandag moet het schepencollege zich daar uitspreken over het advies dat het zal sturen naar de Vlaamse Regering.