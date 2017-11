Ook Vilvoorde zet in op warmtescans

Inwoners van Vilvoorde krijgen de kans om deze winterperiode via een energieaudit van hun woning een warmtescan te laten uitvoeren. Bij zo’n warmtescan gaat een energiedeskundige met een warmtebeeldkijker na waar precies in de woning er warmte verloren gaat.

“Een warmtescan toont duidelijk aan waar er warmte de woning verlaat”, vertelt energiedeskundige en projectleider Thijs Stegen. “Met het blote oog is warmteverlies natuurlijk niet waarneembaar. Daarom gebruik ik een warmtescanner. Dat is een toestel waarmee ik infraroodfoto’s van de woning kan nemen, zowel aan de buitenkant als aan de binnenzijde. Via de gekleurde beelden weet ik waar precies er veel warmte verloren gaat, en waar het beter kan met de isolatie. Het rapport dat ik op basis van de warmtescan opmaak, bevat naast de infraroodbeelden ook nog een reeks adviezen over hoe het warmteverlies kan worden tegengegaan.”

Wie zijn of haar woning aan een warmtescan wil onderwerpen, moet wel snel een aanvraag indienen. Een warmtescan kan immers enkel uitgevoerd worden als het buiten echt koud is. “Het verschil tussen de temperatuur binnen en buiten moet voldoende groot zijn, anders is het warmteverlies niet of niet goed te meten. Het moet buiten koud genoeg zijn, wat maakt dat een warmtescan ook naar het einde van de herfst toe mogelijk is. En door het wisselvallige weer in ons land is zelfs het begin van de lente niet uitgesloten.”

De kostprijs voor een energieaudit en een warmtescan bedraagt samen 40 euro. “Dat is een zeer scherpe prijs. Die 40 euro is ook snel terugverdiend mits enkele ingrepen om het energieverbruik in te perken. Een lager verbruik is overigens niet enkel goed voor de portefeuille, maar ook voor het milieu. Het is in ieders belang dat we de CO2-uitstoot omlaag krijgen. Nog een voordeel is dat energie-investeringen zorgen voor een hoger wooncomfort.”

Een warmtescan aanvragen kan via woonplus@vilvoorde.be of het nummer 0484 92 44 64.