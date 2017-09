Ook volgende dagen mogelijk verkeersellende richting luchthaven Zaventem

Net als de voorbije dagen belooft het vandaag bijzonder druk te worden op de A201 richting de luchthaven van Zaventem. Naast de vele zakenreizigers krijgt Brussels Airport ook heel wat toeristen over de vloer die in september nog met vakantie vertrekken of terugkeren. En dat veroorzaakt overvolle parkings en heel wat fileleed.