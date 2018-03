Ook woekerprijzen voor geuze

De paters van West-Vleteren lieten onlangs weten dat ze allesbehalve opgezet zijn met het feit dat hun bier tegen woekerprijzen wordt verkocht in een Nederlandse supermarkt. Maar het bier van West-Vleteren is zeker niet het enige waarvoor online en in het buitenland exuberante prijzen worden gevraagd. Ook Armand De Belder kan ervan mee spreken. De Beerselse geuzebrouwer ziet regelmatig op websites bieren van hem staan aan verkoopprijzen die tot 20 keer zo hoog zijn als het doorsneetarief. Een betreurenswaardig fenomeen, vindt De Belder. Maar er valt weinig tegen te beginnen. Producten doorverkopen met hoge winst is niet verboden.