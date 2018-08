Op Kamp in De Rand trekt naar boerderij Herisemmolen

In Op Kamp in de Rand belanden we vandaag in de boerderij naast de oude papiermolen Herisem in Alsemberg. Daar kunnen kinderen tijdens de vakantie op kamp gaan om de dieren en het boerenleven te leren kennen.

De kinderen die op kamp zijn in Alsemberg, zijn net klaar om de boerenpaarden te voederen. Vier zijn het er, en elk kunnen ze makkelijk tot een ton wegen. “Of ik er schrik van heb? Alleen als ze met hun poten omhoog gaan. Dan ben ik bang dat ze op mijn tegen gaan staan. Maar eigenlijk doen ze niets en zijn ze heel lief. Het is leuk om er op te zitten,” zegt een deelnemer van het kamp.

De kinderen doen allerlei klussen: stallen uitmesten, de cavia’s verzorgen, Kiki de pony borstelen, maar tussendoor is er ook tijd voor ontspanning. Touwtrekken bijvoorbeeld. Daarbij nemen ze het niet op tegen elkaar, maar tegen een – jawel – een boerenpaard.

“In de voormiddag zijn we heel veel op de boerderij zelf. We rijden dan ook samen met de tractor en doen allerlei klussen. In de namiddag zijn het meestal jeugdbewegingsspelletjes. We hebben hier een bos ook vlakbij, dus dan gaan we naar het bos en spelen we daar een bosspel. Belangrijkste is dat we zoveel mogelijk buiten proberen te zijn,” zegt Veerle Schets van de Herisemmolen.

