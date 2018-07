Op kamp met Chiro Hoeilaart

Op elke dinsdag trekken we 'Op kamp in de Rand'. Al doen we het deze keer een klein beetje anders. We trekken we niet naar een kampplaats in de regio, maar bezoeken de Chiro van Hoeilart tijdens hun zomerkamp in Tielt-Winge.

Het is 8 uur ’s ochtends, de kampdag in Tielt-Winge begint. De cd met wekmuziek duurt exact 30 minuten: de tijd die de leden krijgen om zich klaar te maken. Maar in de tent van de oudsten – de aspi’s - zit nog maar weinig beweging...

“Normaal gezien blijven we liggen tot het laatste liedje. En dan spurten zodat we op tijd in het vierkant zijn. Anders moeten we pompen,” zegt Delphine.



Chiro Hoeilaart zocht z'n kampplaats deze keer niet te ver van huis. Ze logeren in het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge, midden in het Hageland. Net ver weg genoeg van de ouders.

“Aan tafel mag ik eten zoals ik wil. En niet de hele tijd zo beleefd zijn. Soms mogen we zonder bestek eten. Best grappig om met je handen of direct met je mond te eten. Thuis mag dat niet,” zegt Cyril.

