Op verschillende plaatsen materiële schade door storm

Nu het ergste van de storm voorbij is, is het tijd om een balans op te maken. Ook in onze regio valt de schade al bij al mee. Buiten een paar omgewaaide bomen en materiële schade aan huizen, bleven de gevolgen beperkt.

In Bloemenveld in Zaventem viel een boom neer en die belandde bijna op een schuurtje. Het dak van de schuur is licht beschadigd en de brandweer kwam ter plaatse om de boom te verwijderen.

In de Neerstraat in Pepingen was er schade bij dierenopvang FSPCA (Federal Society for Protection against Cruelty to Animals). Daar rukte de stormwind pannen van het dak van een schuur waar paarden gestald stonden.

In de Grootheideweg in Dworp viel een grote boom om en kwam terecht op elektriciteitskabels. De brandweer kwam er bij om de klus te klaren.

In Wemmel liet burgemeester Walter Vansteenkiste de Maalbeeklaan afsluiten. Dat gebeurde rond 13 u 20. Daar viel een boom van het park aan het gemeentehuis op 2 geparkeerde wagens. Er vielen geen gewonden, beide wagens zijn wel vernield. Vansteenkiste: "Het gaat om een grote loofboom. Gelukkig vielen er geen gewonden. De bomen in het park worden onderzocht op hun stabiliteit."