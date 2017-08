Op zoek naar de identiteit van de ridder

31 ridders, jonkvrouwen en prinsessen trokken met RINGtv en Behind the Sien op avontuur in het Kasteel van Gaasbeek. Ze gingen er aan de hand van een knutselatelier en een tentoonstelling op zoek naar de identiteit van de ridders.

Sien De Luyck uit Liedekerke (foto onder) is illustrator, heeft haar eigen kunstgalerij ‘Behind the Sien’ en geeft haar passie voor creativiteit graag door tijdens workshops. Sien liet zich voor het atelier inspireren door de tentoonstelling die momenteel loopt in het kasteel: ‘The Artist/Knight’. Na een rondleiding gingen de kinderen zelf met het thema ‘ridderschap’ aan de slag.

De ene knutselde een harnas in elkaar. Iemand anders ontwierp dan weer een wapenschild. “De bedoeling is dat ze op deze manier echt op zoek gaan naar de identiteit van een ridder en dat ze dit ook verwerken in hun zelfgemaakte harnas of helm”, verduidelijkt Sien De Luyck van Behind the Sien. En nadien kon de strijd tussen de ridders ook echt losbarsten. “Ik was eigenlijk aanvankelijk een beetje bang dat er zich enkel jongens zouden inschrijven. Terwijl ook de meisjes in de geschiedenis van bijvoorbeeld Jeanne D’arc best stoere ridders waren. Maar dat is vandaag heel goed uitgedraaid want er waren heel veel meisjes van de partij”, aldus Sien De Luyck.

Ook het Kasteel van Gaasbeek is tevreden. Ze hadden een hele zomer lang een goedgevuld programma met gezinsrondleidingen, de schat van vlieg en de internationale tentoonstelling The Artist/Knight. Een sfeerverslag zie je straks in Cocktail op RINGtv.