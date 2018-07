Op zoek naar hernieuwbare energie in het Pajottenland

Vier studiebureaus buigen zich vanaf dit najaar over de vraag waar en welke vormen van hernieuwbare energie er in het Pajottenland kunnen komen. Het gaat daarbij om windturbines, maar ook om zonne-energie, biomassa en geothermie, waarbij warmte uit de grond wordt gehaald. De studie komt er op vraag van een paar Pajotse burgemeesters, nadat bekendraakte dat er plannen zijn om in Herne windturbines te bouwen.

Dankzij de open ruimte en het heuvelachtige landschap is het Pajottenland bijzonder geschikt voor projecten rond wind- en zonne-energie. Om in de toekomst nog meer in te kunnen zetten op hernieuwbare energie, duidde de provincie Vlaams-Brabant 4 studiebureaus aan die vanaf dit najaar in 9 Pajotse gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en SInt-Pieters-Leeuw) op zoek zullen gaan naar plaatsen waar die hernieuwbare energie kan worden opgewekt.

De landschappsstudie moet nagaan wat vandaag mogelijk en ook nodig is. Met de resultaten worden enkele scenario's voor de toekomst uitegwerkt. De studie maakt deel uit van het project 'Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland'. De provincie Vlaams-Brabant werkt hiervoor samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Pajopower en de 9 betrokken gemeenten.