Op zoek naar paaseitjes in Provinciedomein Huizingen

Tijdens het voorbije paasweekend was het op verschillende plaatsen paaseitjes zoeken. Zo ook in het Provinciedomein in Huizingen.

In het Provinciedomein konden de kinderen zaterdag al terecht om paaseieren te zoeken. In totaal waren in het Provinciedomein van Huizingen ongeveer 1000 eitjes verstopt. Alles samen kwamen zo'n 200 kinderen opdagen om de eitjes te zoeken. Dat ging vrij vlot en eenmaal de eitjes verzameld in een grote mand, was het lekker smullen geblazen...