Open VLD-Affligem gaat breder en trekt onder de naam OPEN2040 naar de kiezer

De aanvraag voor nachtopvang van 10 tot 20 mensen per nacht in de chirolokalen in Meise blijft de politiek verdelen. Oppositiepartijen Groen en SP.A Meise 2020 zijn samen met (een deel van) meerderheidspartij CD&V voorstander, N-VA is tegen. Vandaag bespreekt het college een (negatief)...