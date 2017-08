Open VLD Grimbergen wil dat schepen Vleminckx bevoegdheden overdraagt

De Open VLD in Grimbergen wil de bevoegdheden afnemen van schepen Kevin Vleminckx. Die nam gisteren ontslag uit de partij en wil voortaan verder werken als onafhankelijke schepen. Maar zijn vroegere partij denkt er anders over.

Schepen Kevin Vleminckx, bevoegd voor onder meer Lokale Economie en Feesten, liet gisteren al weten dat hij niet langer voor Open Vld zetelt in het schepencollege. Niet alleen de liberale partij, maar meteen de hele Grimbergse meerderheid daverde op z'n grondvesten. “Afgelopen tijd kwamen er meer en meer interne strubbelingen waardoor ik me niet meer goed voel in deze afdeling. Ik heb geen zin om na te trappen. Ik wil deze regeerperiode dus vooral verder blijven werken binnen mijn bevoegdheden”, aldus Vleminckx.

Open VLD reageerde niet echt verrast. “We merkten binnen onze fractie wel op dat Kevin soms wegbleef op vergaderingen. Hij lag ook soms dwars. In feite deed hij zijn 'goesting”, aldus eerste schepen Chris Selleslagh (Open VLD). Vleminckx wil zijn bevoegdheden behouden maar volgens Open VLD zijn die toegewezen aan de partij. De lokale afdeling wil die dan ook herverdelen onder de andere schepenen.

In het schepencollege (CD&V-Open VLD-Groen) is er nog een comfortabele meerderheid als er dissidente stemmen zouden zijn, maar in de gemeenteraad is er slechts één zetel die de meerderheid kan doen kantelen. Dat gebeurde eerder al met discussiepunten over het fameuze Eurostadion. "Schepen Kevin Vleminckx verklaarde als onafhankelijke te willen meewerken aan het beleid en ik ga daar ook vanuit. Of hij zijn bevoegdheden zal behouden? Dat beslist het college", verduidelijkt burgemeester Marleen Mertens (CD&V). "Vleminckx gaat daar alvast vanuit, maar dan zal hij binnen het college toch een meerderheid moeten vinden bij de andere partijen dan bij Open VLD”, aldus Mertens.