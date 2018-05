Open VLD Merchtem: met stripverhaal naar de kiezer

Geen affiches of strooibriefjes, maar wel een stripverhaal “David doet het” én t-shirts. Dat is de opmerkelijke campagne van Merchtems schepen David De Valck (Open VLD), die lijstduwer is van de lijst 1785. Dat minister Maggie De Block die lijst trekt, zal de striplezer evenmin ontgaan...

Schepen David De Valck (Open VLD) pakt uit met een stripverhaal dat op 8 juni in heel Merchtem zal worden bedeeld. Het album is van de hand van Merchtemnaar en professioneel striptekenaar Stef Van Rossem. Humor is een belangrijk ingrediënt: zo verwijst de achterflap 'David Duwt', met De Valck en lijsttrekker Maggie De Block prominent in beeld, naar de bijbelse figuren 'David en Goliath'. "Het moet plezant blijven", zegt De Valck. "Een stripverhaal gooien mensen niet zomaar weg. Ik pas voor de grote borden. Als belangrijkste campagnemiddel kies ik voor een stripverhaal. “

In het album stelt hoofdpersonage David De Valck zijn gemeente voor aan zijn Brusselse vriend Michiel, die van Merchtemse gewoontes en geplogenheden weinig kaas heeft gegeten. De Valck stelt aan Michiel ook de gerealiseerde projecten in Merchtem voor, wel telkens met een knipoog en hier en daar een vleugje zelfspot.

De Valck koppelt zijn campagne aan het goede doel: "Ik liet door Stef ook t-shirts ontwerpen met tekeningen van de cover en achterflap. Die zullen onder andere op de avondmarkt verkocht worden voor een project van IAAR in Congo rond straatkinderen.”