In Ternat trekt Angelo Van Wilderen de lijst van Open VLD Plus bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is voor het eerst in Ternat dat Open VLD met een eigen lijst naar de kiezer trekt.

Zes jaar geleden was Angelo Van Wilderen was nog verkozen voor CD&V, daarna zetelde hij een jaar als onafhankelijke en nu wordt hij dus kopman op de lijst van Open VLD Plus.

De overige namen op de lijst worden later bekendgemaakt. De liberale partij maakte in Ternat dertig jaar lang deel uit van de Lijst van de Burgemeester, nu trekt Open VLD Plus voor het eerst met een eigen lijst naar de kiezer.