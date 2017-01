Open vraagt voor veiligheid rond PAT-site in Kraainem

In Kraainem vraagt de Vlaamse oppositiepartij Open veiligheidsmaatregelen voor de verloederde PAT-site. De site is regelmatig het doelwit van vandalen, dit weekend werd er nog brand gesticht.

De site is al geruime tijd afgesloten. De bedoeling is om de huidige gebouwen te slopen en er een nieuwe polyvalente zaal te bouwen. Maar volgens de Vlaamse oppositiepartij laat de veiligheid te wensen over. "Er staat wel degelijk een afsluiting en er werden maatregelen getroffen om deze gebouwen ontoegankelijk te maken voor het publiek maar deze maatregelen zijn echter ruimschoots onvoldoende”, zegt Luc Timmermans van Open. De site krijgt immers regelmatig ongewenst bezoek. “In de kerstperiode hebben de scouts hier zelfs nog een kerstboomverkoop georganiseerd. Dit is onbegrijpelijk als men weet dat er in deze gebouwen vrij veel asbest steekt en dat de gebouwen (zowel de zaal PAT als de scoutslokalen) niet meer mogen gebruikt worden", aldus Timmermans.

En de situatie gaat van kwaad naar erger. “De ruiten van de gebouwen sneuvelden en deuren werden opengebroken, ondanks het feit dat de gemeente er voor zorgde dat er ijzeren tralies voor een aantal deuren werden geplaatst. Dit weekend werd er brand gesticht. OPEN vraagt daarom een aanpak op korte termijn," besluit Timmermans.

Open wil dat er snel werk gemaakt wordt van de bouwplannen. Maar onenigheid binnen het schepencollege leidt er volgens de oppositiepartij toe dat dit dossier onnodig vertraagd wordt. (foto Streetview)