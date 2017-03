Openbaar onderzoek start voor de aanleg sneltram langs A12

Vrijdag start het openbaar onderzoek rond het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de nieuwe sneltramlijn langs de A12 tussen Willebroek en Brussel. Nog tot 29 mei liggen de plannen ter inzage in de zes betrokken gemeenten. De Lijn zal ook infomomenten organiseren in Meise en Londerzeel

Het GRUP kan raadpleegd worden in de gemeentehuizen van de zes gemeenten langs het tracé: Willebroek, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Wemmel en Grimbergen. Ook op de website van het Departement Omgeving kunnen mensen het GRUP bekijken.

Om omwonenden en betrokkenen zo goed mogelijk te informeren, organiseert De Lijn samen met het studiebureau en Ruimte Vlaanderen twee infomomenten. Het eerste vindt plaats op 2 mei in Londerzeel, het tweede op 8 mei in Meise. “Ons doel is om zo snel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te creëren voor de bewoners, zeker die mensen die te maken krijgen met de verkoop van hun eigendom”, zegt directeur van De Lijn Vlaams-Brabant Johan Van Looy. “Het GRUP is hierbij essentieel. Tijdens de infomomenten zullen we daarom bijzondere aandacht besteden aan al de vragen over de procedure voor de verkoop van eigendommen.”

Als het openbaar onderzoek en de verwerking van de opmerkingen volgens plan verlopen, kan de Vlaamse Regering nog voor het einde van het jaar groen licht geven voor de plannen.

Inhoud van de plannen

De sneltram zal naast de A12 van Willebroek naar Brussel-Noord rijden. De sporen komen zo dicht mogelijk tegen de autoweg aan. Tussen Willebroek en Londerzeel is dat aan de oostkant, tussen Londerzeel en Brussel aan de westkant. In Brussel sluit de sneltram aan op het tramnetwerk van de MIVB.

In het GRUP is ook ruimte voorzien voor de aanleg van een fietssnelweg op een deel van het tracé. In Londerzeel en Meise voorziet het GRUP de mogelijkheid voor nieuwe en veilige op- en afrittencomplexen voor de A12. Tot slot zullen de te verdwijnen bomen elders ruimschoots gecompenseerd worden met nieuw bos.