Opening kermis is begin van week vol activiteiten in Vilvoorde

Schietkramen, paardenmolens, lunaparken, rupsen en smoutebollenkramen, je vindt ze allemaal op de jaarlijkse kermis in Vilvoorde. Straks om 14 uur openen ze de deuren en dat is nog maar het begin van een week vol activiteiten in de Zennestad.

Vanmiddag om 15 uur is er ook de 83ste editie van de Grote Prijs stad Vilvoorde, een interclubwedstrijd ‘criterium op open omloop’ voor elite zonder contract en beloften. De start en aankomst vinden plaats op de Mechelsesteenweg.

Wie na de koers nog op zoek is naar vertier, kan vanaf 17 uur terecht in het Tyndalepark voor een reeks gratis optredens. Eerst is er een kinderdisco gevolgd door een optreden van Amaryillis Temmerman. Vanavond om 20 uur komt Paul Severs optreden. DJ Benny sluit de avond af.

Maandag volgt dan de hoogdag met de 156ste editie van de jaarmarkt. Ook deze keer is er een landbouwprijskamp met honderden dieren en talrijke prijskampen. De wedstrijden beginnen om 9u30 en duren ongeveer tot 14 uur.

De kermis blijft tot volgende week zaterdag 28 april staan en wordt dan afgesloten met een groot vuurwerk op het grasveld naast de Tyndaeleparking.