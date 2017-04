Openingsweekend gerestaureerde crypte Halle lokt honderden bezoekers

In Halle kon je dit weekend voor het eerst opnieuw de crypte van de basiliek bezoeken. Die was 2 jaar gesloten omwille van restauratiewerken. Het openingsweekend lokte meteen enkele honderden bezoekers.

Alle kerkschatten werden na de restauratie teruggebracht naar de crypte en die werd ook volledig heringericht. Ook qua beveiliging en verlichting werden er heel wat inspanningen geleverd. Zondag was het nog relatief rustig maar op paasmaandag moest je aanschuiven om een blik te kunnen werpen op onder meer de monstrans, de cultusobjecten, de kandelaars, de mantels voor de zwarte Madonna, het guldenboek uit 1344 en de andere kunstschatten van de basiliek.

Blikvanger is nog steeds de boomstronk die de start betekende van de Mariadevotie in Halle. De boom dateert van voor de bouw van de basiliek. Vermoed wordt dat er aan de boom destijds een kapelletje hing waarin Maria vereerd werd. Later werd er op de locatie een kerk gebouwd die uiteindelijk evolueerde tot de basiliek zoals we die vandaag kennen.

Tijdens het openingsweekend konden de bezoekers ook een beroep doen op enkele gidsen die onafgebroken tekst en uitleg gaven. Wie de volgende weken de crypte wil bezoeken kan een rondleiding aanvragen via Toerisme Pajottenland & Zennevallei.