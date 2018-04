Opgelet: flitsmarathon is gestart

Vanochtend om 6 uur is de flitsmarathon van start gegaan. Niet alleen in België wordt er geflitst, ook buurlanden nemen deel aan de actie. Dat is nodig volgens de politie, want uit vorige edities blijkt het aantal bestuurders dat de snelheidslimiet overschrijdt, stijgt.