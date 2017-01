Opgelet voor gladde wegen

Door winterse neerslag liggen de wegen er op sommige plaatsen glad bij. Daardoor gebeurden er al verschillende ongevallen onder meer op de Ring rond Brussel in Grimbergen en Anderlecht en op de E19 in Zemst en Vilvoorde.

Op verschillende plaatsen in onze regio ligt er een dun laagje sneeuw. Maar lang zal die niet blijven liggen omdat de maxima in onze provincie vandaag klimmen naar 5 of 6 graden.

Maar de winterse neerslag van de voorbije nacht kan tot gevaarlijke situaties leiden op de weg ook al zijn de strooidiensten verschillende malen uitgerukt. Pas dus je snelheid aan. (foto: Arno Ravyts)

Let op: wegdek kan er glad bijliggen. Er waren vannacht enkele slippartijen en ongevallen. Wees extra voorzichtig in bochten en op bruggen! — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) January 2, 2017

#R0 ongeval op de binnenring in Grimbergen links versperd. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) January 2, 2017