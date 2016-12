Opgelet voor gladde wegen met oudejaarsnacht

De laatste dag van het jaar wordt grijs en droog. Maar met oudejaarsnacht is er ook kans op lichte winterse neerslag. En aangezien de minima in Vlaams-Brabant rond de -2 graden zullen schommelen, kan dat gladde wegen opleveren. Ook is het uitkijken voor rijm- en ijsplekken.

Met nieuwjaarsdag klimt het kwik opnieuw boven het vriespunt. Er wordt ook wat lichte neerslag verwacht maar zonder veel meer. Dinsdag en woensdag is het meestal droog met af en toe wat zon. Het wordt ook iets zachter maar ’s nachts duikt het kwik toch nog onder het vriespunt.

Volgend weekend sneeuw in Vlaanderen?

Volgens weerman Erwin Vranckx uit Pepingen zou volgend weekend de winter mogelijk zijn intrede maken in onze regio. “Tegen volgend weekend nemen de neerslagkansen toe. Omdat het opnieuw kouder wordt kan er ook in Vlaanderen wat winterse neerslag vallen. Later stroomt er bovendien nog koudere lucht binnen. Het is allemaal nog ver weg maar de kansen op sneeuw worden in het nieuwe jaar 2017 met de dag groter”, aldus weerman Vranckx.