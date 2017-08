In Grimbergen wil het gemeentebestuur een mobiele camera inschakelen om het sluikstort in de wijk Populierendal aan te pakken.

Omdat de wijk al enkele maanden moeilijk bereikbaar is door werken moeten de inwoners hun huisvuil verzamelen aan een ophaalpunt. Maar ook sluikstorters hebben dat ophaalpunt intussen ontdekt. De berg afval zwelt dus aan. Woensdag moet uit een werfvergadering blijken of de huisvuilophaling weer deur-aan-deur kan gebeuren, het ophaalpunt wordt in dat geval weggehaald.