Ophef over aanpassing kerkhofreglement in Sint-Genesius-Rode

Een aanpassing van het kerkhofreglement in Sint-Genesius-Rode twee jaar geleden leidt momenteel tot heel wat ongenoegen bij enkele nabestaanden. Want nu blijkt dat verschillende graven verplicht ontgraven moeten worden. In het aangepaste reglement is de verlenging van de tijdelijke concessie namelijk afgeschaft. De gemeente biedt wel een nieuwe begraafplaats aan op het kerkhof tegen een lagere prijs maar dat is niet naar de zin van de nabestaanden.