Ophokplicht voor pluimveehouders wordt vanaf vandaag opgeheven

“Op basis van de risicoanalyse, uitgevoerd door onze diensten en experts, kan ik nu eindelijk de ophokregeling in de professionele risicoanalyse opheffen”, bevestigt minister Willy Borsus.

De afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus meer vastgesteld in België en in een straal van 250 km. Dit duidt erop dat dit virus hier waarschijnlijk niet meer circuleert onder de wilde vogels. Het risico op besmetting in ons land is daardoor klein geworden, zodat alle in november 2016 genomen bijkomende preventieve maatregelen voor vogelgriep kunnen worden opgeheven. In totaal werden de voorbije maanden 5 besmettingen vastgesteld.