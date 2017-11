Opletten voor oplichters aan tankstations autosnelweg

Het slachtoffer werd op het parkeerterrin in Ruisbroek in het Engels aangesproken door een man, die beweerde dat was ingebroken in zijn wagen. HIj zei dat zijn geld gestolen was en hij vroeg centen om te kunnen tanken. De man vroeg de gegevens van het slachtoffer te noteren, zodat hij het geld nadien zou kunnen overschrijven. Die ging daar evenwel niet op in en stuurde de man wandelen. Even later bleek dat hij in de gaten was gehouden door een kompaan.

De klant verwittigde de politie, waarna de mannen ervan door gingen, hoewel hun wagen ook nadien en de volgende dag werd opgemerkt in de buurt. Wellicht gaat het om rondtrekkende bendes. Afgelopen zomer waarschuwde de politie al voor dit soort praktijken. Er werd gevraagd om niet in te gaan op dergelijke verzoeken en zo snel mogelijk de politie te verwittigen.