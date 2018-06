Oplossing dossier geluidshinder luchthaven niet via rechtbank

In de commissie infrastructuur van de Kamer is vanmiddag gedebatteerd over het dossier van de geluidshinder rond Zaventem. Een oplossing in dat dossier zal er niet via rechters komen. Dat zei bevoegd minister van Mobiliteit François Bellot.

Vorige week was er een arrest van de rechtbank dat 5 gemeenten uit de Noordrand die kloegen over geluidshinder in het gelijk stelde. De federale regering moet de vliegroutes boven de Noordrand binnen de 90 weken hertekenen en aanpassen naar de situatie van voor 2012, anders moet ze dwangsommen betalen. Concreet betekent dat tot het voorjaar van 2020. Het was Vilvoords burgemeester Hans Bonte die samen met Machelen, Meise, Grimbergen en Wemmel naar de rechter was getrokken. Verder eiste de rechter dat er tegen 17 september een overlegorgaan zou komen om de lang verwachte federale vliegwet voor te bereiden.

Minister Bellot zei dat zijn kabinet samen met advocaten de uitspraak nog aan het bestuderen was omdat het zo'n complex dossier is. Hij vindt het te vroeg om zich uit te spreken over mogelijke acties. Volgens Bellot is er nood aan een globale oplossing die rekening houdt met verschillende elementen. De minister deed in die zin vorig jaar al een voorstel maar de betrokken partijen zijn volgens hem te verdeeld en ze willen er niet over in discussie gaan, zegt de minister.

Voor burgemeester Bonte is het duidelijk dat de federale regering nergens staat. Hij riep de minister op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Ook CD&V-parlementslid Eric Van Rompuy pleit voor een snelle oplossing in het dossier. Dat moet ook volgens hem via overleg en niet via juridische acties komen.