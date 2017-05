Oplossing gevonden voor bouwbedrijf De Marie in centrum Ternat

De gemeenteraad in Ternat heeft over de partijgrenzen heen een oplossing uitgewerkt voor het bouwbedrijf De Marie.

De Marie is al meer dan 50 jaar gevestigd in het centrum van Ternat. Het bouwbedrijf breidde stelselmatig uit en overtrad daarbij al eens de regels waardoor een deel zonevreemd lag. De gemeente werkte aan een ruimtelijk uitvoeringsplan om het bedrijf te regulariseren. Maar dat stuitte op veel protest van omwonenden en oppositie. Daarom probeerde burgemeester Wachtelaer over de partijgrenzen heen een consensus te vinden. Met succes want een aangepaste versie van het RUP ‘Cleyn Reuken’ kreeg dinsdagavond groen licht.

In het RUP wordt onder meer bepaald dat het bedrijf op de site mag blijven. Maar verder uitbreiden kan niet. Op die manier is er opnieuw duidelijkheid voor het bedrijf en kan ook de werkgelegenheid gered worden.

De groene buffer rond De Marie wordt verder uitgebreid tot 5 meter. Mogelijk komen er ook geluidsmuren zodat de omwonenden maximaal afgeschermd worden van geluids- en stofhinder. Ook alle stoffige elementen op de site moeten overkapt worden. Voorts stipuleert het RUP dat het bedrijf alle historische overtredingen kan wegwerken. Maar dan moet het wel binnen de 6 maanden alle vergunningen opnieuw aanvragen. De mobiliteitsproblemen zullen aan bod komen in het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente.

Ook werd de nabestemming ‘wonen’ geschrapt. Dus als De Marie ooit stopt, wordt dit niet meteen bouwgrond. Wat er dan wel met de gronden moet gebeuren zal later bepaald worden in het ‘masterplan kernversterking’ voor de centra van Lombeek, Wambeek en Ternat.

Ook het tuinbedrijf Vermeir kan er blijven aangezien die site werd ingekleurd als agrarisch gebied zonder ecologisch belang.

In een telefonische reactie loofde burgemeester Luc Wachtelaer de houding van de oppositie. “Het siert trouwens alle partijen dat ze over de partijgrenzen heen hebben willen meewerken aan een oplossing. Daardoor is er nu eindelijk duidelijkheid voor de omwonenden en het bedrijf”, aldus Wachtelaer.