Opnames kortfilm Ish Ait Hamou aan de gang in Vilvoorde

In het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde werd vanmorgen een verdieping omgetoverd tot filmset. Drie dagen lang worden er opnames gemaakt voor de eerste kortfilm ‘Klem’ van de Vilvoordse danser, choreograaf en schrijver Ish Ait Hamou. ‘Klem’, met Veerle Dobbelaere in één van de hoofdrollen, is de herwerking van een novelle van Isch. Hij schreef ook zelf het scenario en regisseert de film.

De kortfilm ‘Klem’ is gebaseerd op ‘Als je iemand verliest die je niet kan verliezen’, de novelle die Isch in 2016 schreef voor ‘Te Gek!?’, een campagne om psychische problemen bespreekbaar te maken. Het is eigenlijk een universeel verhaal over communicatie, vertelt Ish: “Het verhaal gaat over twee mensen die elkaar ontmoeten in de trein. Een chirurg en een Palestijnse vluchteling zitten tegenover elkaar en gaan een gesprek aan dat een enorme impact blijkt te hebben op hun leven.”

Veerle Dobbelaere speelt de rol van de vrouwelijke chirurg Els: “Els is een vrouw met een rugzak, een verhaal en knoppen in haar hoofd. Daar hou ik van, dus dit is een personage dat ik graag in handen neem om haar verdriet, angst en pijn vorm te geven.”

De Nederlandse acteur Nasrdrin Dchar speelt de rol van de Palestijnse vluchteling Sulayman, hij vindt dat ‘Klem’ een belangrijk verhaal vertelt: “Omdat het verhalen zijn die te weinig worden verteld. Het gaat hier over menselijkheid en dat is wat we in deze tijd een beetje missen.”

‘Klem’ is eind dit jaar te zien op Eén.