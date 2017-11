Opnieuw activiteiten in het Beerselse Teirlinckhuis

Volgend weekend organiseert de vzw Het Huis van Herman Teirlinck een eerste opendeurweekend in het huis van de befaamde schrijver in Beersel. Voor het eerst in drie jaar kun je de bijzondere plek weer bezoeken.

Het huis van Herman Teirlinck is sinds kort eigendom van cultuurliefhebber Gino Coorevits. Hij gaf het voor 35 jaar in erfpacht aan de vzw Het Huis van Herman Teirlinck. In die vzw zitten onder meer cultuurmanagers Sigrid Bousset en Hugo De Greef. Maar ook auteur David Van Reybrouck, politicus Herman Van Rompuy en advocaat Johnny Maeschalck zijn lid.

Op 11 en 12 november organiseert de vzw een eerste opendeurweekend in het huis en de tuin. “Op 11 november hebben we zeven acteurs uitgenodigd onder wie Jan Decleir, François Beukelaers, An Tuts en Dirk Roofthooft”, vertelt Sigrid Bousset. “Zij komen lezen uit het werk van Herman Teirlinck. Bezoekers kunnen het huis bezoeken en we zorgen voor een gezellige sfeer in de prachtige tuin.” In de zomer van volgend jaar start de restauratie van het huis van Herman Teirlinck.

Meer info vind je op www.huisvanhermanteirlinck.be.