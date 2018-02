Vernieuwing is hevg gekant tegen een mogelijk voetbalstadion of ander megacomplex op de parking. Zo lang de buurtweg in de Atlas der Buurtwegen staat blijft Grimbergen eigenaar van dat stuk grond en kan de gemeente verhinderen dat er wordt gebouwd. Het is de derde keer dat Laeremans in beroep gaat tegen een mogelijke afschaffing van de buurtweg.