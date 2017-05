Opnieuw bijna 30 graden in Vlaams-Brabant, vanaf morgen koeler

Vanmorgen heeft het geregend in Vlaams-Brabant. Maar daar is niet veel meer van te merken. De zon regeert intussen opnieuw en zal het kwik vanmiddag richting 29 graden sturen in het centrum van het land. Er is lokaal wel kans op onweer, hagel en felle windstoten.

Voor wie het weer de voorbije dagen iets te zonnig en te warm was, is er goed nieuws. Het kwik daalt morgen naar 24 graden. Het blijft overwegend droog maar er worden ook enkele buien voorspeld. Ook de rest van de week overwegend droog en zonnig en maxima tot 24 graden. (foto Maurits Marivoet)