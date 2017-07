Opnieuw bivak stopgezet vlakbij kampplaats chiro Steenhuffel

Het was zondag een kampeinde in mineur voor de chirojongens van Steenhuffel. Toen 15 van de 90 leden plots maag- en darmklachten kregen, besliste de groep om de bivakplaats in het Luxemburgse dorpje Bertogne onmiddellijk te verlaten.

Vanmiddag werd een beetje verderop, in Tenneville, een ander kamp stopgezet om dezelfde reden. Ook bij de KSA van Wesmalle werden plots verschillende leden ziek. Ze waren misselijk, moesten overgeven en hadden hoge koorts. Zes kinderen werden zelfs naar het ziekenhuis overgebracht met uitdrogingsverschijnselen.

Of er een verband is tussen beide stopgezette kampen, is nog onduidelijk. De zieke leden van Steenhuffel bleken na onderzoek aan het norovirus te lijden. Wat er precies scheelt met de leden van de KSA Westmalle, moet nog blijken. Op het kampterrein wordt ook het leidingwater en het rivierwater onderzocht.