Opnieuw brand in garagebox in Liedekerke

Zondagavond heeft het opnieuw gebrand in een garagebox in de Paardeputstraat in Liedekerke. Dat meldt Radio 2. Het gaat al om de vierde brand in enkele maanden tijd.

In de Paardeputstraat in Liedekerke staan zo’n 30 garageboxen, de meeste fungeren als opbergruimte voor werkmateriaal, meubels of rommel. Zondag moesten de brandweer en de civiele bescherming opnieuw uitrukken voor een brand in een van de boxen. Het gaat al om het vierde incident in enkele maanden tijd. Het is niet duidelijk of de brand werd aangestoken en of er een verband is tussen de verschillende feiten. (foto archief RINGtv)