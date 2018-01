Opnieuw cannabisafval gedumpt vlakbij A12

Gisteren is in Meise aan de A12 opnieuw een sluikstort gevonden met resten van een cannabisplantage. Zwerfvuil- en sluikstortcoach Luc Larivière stootte op de zakken afval.

"Deze keer vond ik een sluikstort in de bocht van de Vier Eiken, tussen het containerpark en Imde centrum. Omdat niemand er zich over ontfermde, besloot ik om de zakken allemaal uit het bos te halen en klaar te zetten voor ophaling door afvalintercommunale Incovo," aldus Luc Larivière.



Wat de sluikstortcoach in het begin nog niet wist, was dat het (opnieuw) over een cannabisstort vlakbij de A12 ging. Larivière: "Tot mijn verwondering stootte ik voor de vierde maal op een dumping van afval van een cannabisplantage. Het gaat hier over 25 zakken vol geknipte wortelstengels, resten van geoogste planten, teelaarde, en zo meer.”

Milieuschepen Paul Van Doorslaer (N-VA): "Incovo heeft één camera die wordt ingezet om sluikstorters te vatten. Voor zes gemeenten is dit veel te weinig. Ook in Meise moet er door camera’s permanent jacht worden gemaakt op sluikstorters. De beslissingen voor de aankoop van die camera's zijn op het college genomen. Ze moeten er nu zo snel mogelijk komen."