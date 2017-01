Opnieuw cursus druiven telen voor beginners in Overijse

Met de vijfde editie van de cursus wil de sociale tewerkstellingsvoorziening 3WPlus de traditie van de Drui­venstreek in ere hou­den en de toekomst van de druif veilig stellen. De organisatie zelf staat ook in voor het onderhoud en de restauratie van de serres in de druivenregio onder meer op het domein Solheide in Overijse. Voor de cursus druiven telen kan 3WPlus beroep doen op professionele druiventelers Ronald Vander­kelen (Overijse), Pips Luppens (Jezus-Eik) en Jeroen Vandenbussche (Duisburg (Tervuren)).

De cursus kost zestig euro. Daarvoor krij­gen de deelnemers tien praktische lessen en een cursusboekje. Ook wie geen serre heeft, kan deelnemen aan de cursus en een druivelaar huren op Solheide. Meer inlichtingen over en inschrijving voor de cursus op solheide@3pwlus.be