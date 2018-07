Opnieuw Franstalige eenheidslijst in Wezembeek-Oppem

Alle Franstalige partijen in faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem stappen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw als LB-UNION naar de kiezer. Lijsttrekker is Fréderic Petit (MR), die sinds 2013 burgemeester is.

LB-UNION heeft momenteel in de gemeenteraad een meerderheid van 19 zetels op 23. De overige vier zetels zijn voor de Vlaamse eenheidslijst Open. In de Franstalige eenheidslijst zitten vijf Franstalige partijen: MR, DéFi, cdH, Ecolo en PS.

“Om de goede samenwerking tussen de partijen in Wezembeek-Oppem in de verf te zetten, zullen de eerste vijf plaatsen op de lijst door iemand van een andere partij bezet worden. De volgorde ligt vast volgens het aantal zetels dat ze hebben in de gemeenteraad. MR heeft er 8, DéFi, DéFi 6, CdH 4 en Ecolo en PS elk 1,” zegt burgemeester Fréderic Petit.

In twee andere faciliteitengemeenten is er niet langer sprake van Franstalige eenheidslijst. In Linkebeek zag Thiéry zijn lijst uiteenspatten, in Kraainem stapt burgemeester Cardon-de Lichtbuer met een tweetalige lijst naar de burger.