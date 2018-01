Opnieuw kartel sp.a en Groen in Ternat

In Ternat gaan Groen en sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober weer samen naar de kiezer. Dat hebben de algemene ledenvergaderingen van de twee partijen beslist. Het wordt opnieuw een “open progressieve lijst” met de naam spagroen+. De lijst wordt in de loop van de komende weken samengesteld.

De afgelopen jaren zat spagroen+ in een bestuursmeerderheid met de Lijst van de Burgemeester in Ternat en leverde onder meer de OCMW-voorzitter met Jean Trembloy en een schepen met Guido Van Cauwelaert. Spagroen+ wil ook in de toekomst gaan voor een progressief beleid “met nog meer aandacht voor de lokale economie, duurzame en gedurfde mobiliteitskeuzes, een doordacht woonbeleid en echte burgerparticipatie via wijkbudgetten.” De lijst staat ook positief tegenover samenwerking met elke vorm van burgerplatformen in de gemeente.

Rudi Janssens, secretaris van Groen: “De volgende weken gaan we op zoek naar gedreven inwoners die graag samen met ons een beter beleid willen voeren in Ternat.”