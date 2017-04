Opnieuw passagiersrecord op luchthaven Zaventem

Dat is een stijging met bijna 10 procent in vergelijking met maart 2015. Met maart 2016, de maand waarin de aanslagen gebeurden, maakt Brussels Airport geen vergelijking.

Volgens de luchthavenuitbater bewijst de sterke stijging dat het vertrouwen van passagiers hersteld is na de aanslagen. Ook het vrachtvervoer op de luchthaven noteert sterke groeicijfers voor de maand maart. Afgelopen maand is meer dan 50.000 ton vracht vervoerd, een stijging met 15,3% in vergelijking met 2015.