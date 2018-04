Opnieuw passagiersrecord voor Brussels Airport

Brussels Airport heeft alweer een passagiersrecord te pakken. In het eerste kwartaal van dit jaar maakten meer dan 5,2 miljoen reizigers gebruik van de luchthaven in Zaventem. Het volvrachtvervoer is echter gedaald, door de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen.

Meer dan 5,2 miljoen passagiers die een vlucht namen of landden op Brussels Airport in het eerste kwartaal van dit jaar, dat is een groei van 5,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaa



De cijfers zijn te danken aan de uitbreiding van het intercontinentale netwerk van Brussels Airport het voorbije jaar. Vooral de langeafstandstrafiek en het transferverkeer zijn fors toegenomen, met 13,4 procent. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar vertrekken elke week 27 bijkomende langeafstandsvluchten op Brussels Airport. 23 vluchten daarvan hebben als bestemming Azië en de Golfstreek.

Nieuw maandrecord

Brussels Airport heeft ook een nieuw maandrecord voor de maand maart vast. Vorige maand kreeg de luchthaven 1.961.759 passagiers over de vloer, een stijging van 4,4 procent ten opzichte van maart vorig jaar.

Vrachtvervoer

Brussels Airport vervoerde in het eerste kwartaal van dit jaar 2,3 procent meer tonnage dan in dezelfde periode vorig jaar. Het volvrachtvervoer kende echter een daling van -14,3 procent, te wijten aan de afbouw van volvrachtluchtvaartmaatschappijen door de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen. De daling wordt wel gecompenseerd door de stijging van de vracht aan boord van passagierstoestellen.

Vliegbewegingen

In tegenstelling tot het aantal passagiers, is het aantal passagiersvluchten de voorbije maand gedaald met 4,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit komt door de inzet van grotere toestellen die bovendien ook milieuvriendelijker zijn. Het gemiddelde aantal passagiers per vlucht stijgt hierdoor van 113 naar 124 personen.