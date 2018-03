Opnieuw sluikafval op Cargovil Vilvoorde

De industriezone is wel vaker het geliefkoosde terrein van sluikstorters. Er is wel veel doorgaand verkeer, maar toch weinig sociale controle. En vaak laten ook de vrachtwagenchauffeurs die er parkeren hun afval achter. Omdat het om een gewestweg gaat, ligt volgens schepen van Milieu Katrien Vaes de verantwoordelijk niet bij de stad, maar bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

“Als het de stad Vilvoorde is die zelf moet opruimen, dan is dat binnen de 24 uren. Bij Agentschap Wege en Verkeer is dat een andere praktijk. Die hebben een aannemer die 1 à 2 keer per maand dat komt opruimen. Dat is iets lakser, wat wij wel spijtig vinden, want het is op het grondgebied van Vilvoorde. Wij dringen altijd aan op een groot overleg en dat het heel snel gebeurt. Als het echt niet betert, dan denk ik dat de politie ook gaat moeten optreden,” besluit Vaes.