Opnieuw staaldraad over de weg in Hoeilaart

Vrijdagavond was in Hoeilaart een staaldraad op keelhoogte gespannen over een toegangsweg naar het terrein van voetbalclub ERC Hoeilaart. De lokale politie van de Druivenstreek is een uitgebreid onderzoek gestart naar de daders. Vorige week was er al een gelijkaardig incident op een mountainbikeroute tussen Overijse en Hoeilaart.

Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) tilt zeer zwaar aan de feiten en roept inwoners op heel alert te zijn en dergelijke feiten onmiddellijk aan de politie te melden. "De staaldraad was in de Kapelstraat opgehangen tussen de omheining van het voetbalterrein en een boom en werd ontdekt toen een buurvrouw er in deze eenrichtingsstraat met haar voertuig tegen aan reed en de politie verwittigde. Dit is een poging tot moord want dergelijke draad op keelhoogte is levensgevaarlijk voor passerende fietsers en derhalve te vergelijken met landmijnen in oorlogsgebieden", aldus Vandenput.

Een buurtonderzoek door de lokale recherche heeft vooralsnog niets opgeleverd. "Maandag gaat de recherche van de Druivenstreek overleggen met de collega's van de politiezone Voer en Dijle. Enkele dagen terug werd op de grens van Terlanen en Huldenberg immers eveneens een dergelijke draad gespannen op een mountainbikeroute. Men zal er bekijken of het mogelijk om dezelfde dader gaat of om iemand die dit heeft willen nabootsen", aldus Vandenput.